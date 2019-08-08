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Бизнес
08.08.2019 18:37
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СМИ: Проблемы с Данией грозят удорожанием «Северного потока – 2» на 660 млн евро

Агентство Reuters выяснило, что промедление Дании грозит «Северному потоку – 2» затратами в 660 млн евро и отсрочкой реализации проекта на 8 месяцев.

Как пишет 8 августа издание, оператор проекта Nord Stream 2 AG подал датским властям заявки на строительство газопровода по двум направлениям, при этом первый запрос поступил в Копенгаген более чем два года назад. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского газа. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. 

В марте Датское энергетическое агентство запросило оценку окружающей среды по третьему варианту прокладки газовой магистрали. Согласно ответному письму оператора, которое получил Reuters, работа по третьему варианту прокладки газопровода повлечет за собой задержку запуска проекта на срок до 8 месяцев и дополнительные расходы еще в 560 миллионов евро. Ранее Nord Stream 2 AG сообщала, что промедление уже привело к затратам на 100 млн евро. При этом плановый бюджет проекта составлял 9,5 миллиарда евро.

31 августа Сенат США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток – 2».

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Справка:

«Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании.

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