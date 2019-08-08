Нахимичили. Утилизатор химического оружия получил крах от налоговой

Многолетняя история петербургского ЗАО «Экрос Инжиниринг», похоже, близка к концу. ФНС подала к нему иск на миллиард и жаждет банкротства, следователи возбудились на директора Масленникову, а секретные заказчики уже не видят компанию претендентом на контракты.

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В лучшие годы выручка «Экрос Инжиниринга» достигала 3,5 млрд рублей, а чистая прибыль, из которой выплачивались дивиденды, — почти 400 млн. Заказы приходили со всей страны, причем уровень их сложности впечатляет обывателя. Приходилось работать в лабораториях по уничтожению химического оружия в Удмуртии, на Брянщине, в Курганской и Пензенской областях, на станциях Шпицбергена, на полигоне захоронения пестицидов под Липецком и на Алтае. Приводили в безопасное состояние объект по разработке химоружия под Саратовом, обустраивали виварий для исследования острой и хронической токсичности в Москве, в последнее время много работали над охраной Байкала от загрязнения.

Кроме таких знаковых проектов, «Экрос Инжиниринг» работал и с вполне гражданскими заказами: поставка реагентов, ремонт и обслуживание медицинской техники и даже уборка мусора. Денег от них было не намного меньше, чем от военных подрядов.

Но в этом году никаких заказов от госструктур у компании нет. Сайт её не работает, указанные в учредительных документах личные телефоны руководителей недоступны. Дозвониться удается только до родственной фирмы, «Химмонтаж», где неприветливая секретарь категорически заявляет, что никаких комментариев не будет.

Давать комментарии руководству «Экрос Инжиниринга» приходится в других местах, и причем письменно. Например, в налоговой, которая 7 июля выставила счет на 937 млн рублей за доначисленные налоги. В суде, где 5 августа принят к рассмотрению банкротный иск. Ну и самое неприятное — в Следственном комитете Петербурга, который, по данным «Фонтанки», в начале июля возбудил уголовное дело по пункту «б» второй части статьи 199 УК РФ. Это значит — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, и санкции там могут быть очень разные — от штрафа в 200 тысяч рублей до шести лет. Что достанется генеральному директору Татьяне Масленниковой, если дело дойдет до суда, пока неизвестно.

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С ней самой связаться так и не удалось, не чужой ей человек Юрий Егоров, на которого с недавних пор записаны некоторые активы владельцев «Экроса», тоже недоступен. Поговаривают, люди, ответственные за финансы компании, уже далеки от российских органов и находятся в английской юрисдикции. Данные о конечных владельцах фирмы в открытых базах скрыты.

По данным «Фонтанки», ее реальным владельцем может быть Наиль Бульхин, экс-глава «Экрос Инжиниринга». Интерес в этом бизнесе мог бы быть и у главы московского ООО «Полихимгрупп» Асланбека Балова. А легкость, с которой компания получала такие непростые заказы, причем зачастую как единственный поставщик, подсказывает, что возможное участие к компании проявляли и военнослужащие.

Обижены на Татьяну Масленникову и «Экрос» не только налоговики.

«Мы были у них субподрядчиками, и они не отдали нам несколько миллионов рублей, теперь мы вынуждены закрыть фирму, — рассказала "Фонтанке" владелец саратовского ООО "Хотэй-С" Олеся Лузганова. — Мы ездили к ним в Петербург, разговаривали, но это не помогло. Был и очень неприятный момент: чтобы выплатить перед новым годом зарплаты и купить материалы, мы брали аванс у "Экроса". Но в итоге они с нами не только не расплатились, но и отсудили этот аванс — больше двух миллионов рублей».

В чем причина краха такой важной для российской экологической отрасли компании, собеседники «Фонтанки» говорить не берутся. По крайней мере, те, у кого нет погон. Те же, кто обязан искать ответы на трудные вопросы по должности, в целом картину представляют хорошо. В распоряжении редакции есть результаты таких исследований, где довольно подробно описано, когда и с какими фирмами, по их мнению, происходил фиктивный обмен деньгами, по итогам которого «Экрос» резко сокращал налогооблагаемую базу.

Теперь выходит, это тянет на статью не только на «Фонтанке». Да к тому же придется возвращать и деньги — 605 млн доначисленных налогов и больше 330 млн рублей пеней и штрафов. А при показанной по итогам 2018 года весьма скромной выручке в 474 млн рублей счет от налоговой звучит как приговор. Вот и основная версия.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»