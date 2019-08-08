В Петербурге начались подтопления из-за ливней. Пока страдает юго-запад

Вечерний ливень вновь выявляет слабые места в канализационной системе Петербурга. Первой «поплыла» улица Партизана Германа.

Фотографии потопа возле гипермаркета «О'кей» на юге города в соцсетях выложили очевидцы. На кадрах видно машины, воды которым на проезжей части по бампер. Ливневка не справляется с объемом воды возле 2-го дома по улице Партизана Германа.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал», эти сети обслуживает сам «О'кей», откачивать воду или прочищать ливневки должны представители этой сети магазинов. Массовых жалоб на подтопления в какой-либо из частей города на предприятие не поступало, нерасчетных ливней в городе не ждут.

Дожди, которые в июле затапливали город (больше всего досталось Парашютной и другим улицам на севере Петербурга), вынудили Водоканал и городское правительство пересмотреть методы борьбы с потопами — если в прогнозе обещают большие объемы воды, коммунальщики готовятся перекрывать улицы. «Фонтанка» же присмотрелась к судебным решениям по искам к Водоканалу. Возместить ущерб не так просто.