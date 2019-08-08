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Происшествия
08.08.2019 18:32
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СК задержал подозреваемого в падении с обрыва автобуса и машины под Новороссийском

Следственный комитет Краснодарского края задержал подозреваемого в ДТП с туристическим автобусом под Новороссийском, в результате которого два транспортных средства сорвались с обрыва. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщает 8 августа пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по подозрению в совершении ДТП и оказании небезопасных услуг был задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса. По версии следствия, вечером 7 августа он перевозил пассажиров из Новороссийска в Анапу и в районе поселка Верхнебаканского на дороге Новороссийск – Керчь из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.

В результате автобус и кроссовер перевернулись и покатились с обрыва. Трое пассажиров «Фольксвагена», в том числе двое детей, от полученных травм скончались на месте. Пострадали, по предварительным данным, 44 человека.

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. «б» ч. 2  ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Автобус принадлежит лечебно-профилактическому санаторию «Эллада». Сегодня следователи изъяли в санатории документы, имеющие значение для уголовного дела. В ближайшее время они намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении водителя автобуса под стражу.

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