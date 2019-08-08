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Город
08.08.2019 22:49
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«От улицы не осталось живого места». Трубу «Теплосети» на Лабутина прорвало 44-й раз за три года

«От улицы не осталось живого места». Трубу «Теплосети» на Лабутина прорвало 44-й раз за три года

Павел Каравашкин,

Предприятие «Теплосеть» разбило пруд посреди улицы в Адмиралтейском районе. Местные жители могли бы потерпеть, учитывая сегодняшний потоп, но аварийный котлован посреди проезжей части появляется раз в месяц и даже чаще. Еще три года самую, пожалуй, дырявую трубу города менять не собираются.

Лабутина трубы

О новом ремонте «Теплосети» на углу улицы Лабутина и Прядильного переулка сообщили 8 августа читатели «Фонтанки». «Котлован заполнен водой. От нее идет пар. Ограждение есть, а работы не ведутся», – сообщили в редакцию местные жители. Трубопровод проложен под проезжей частью Лабутина. 


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 Архив ордеров ГАТИ на Лабутина за последние три года

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Улица протяженностью 510 метров обжита «Теплосетью» с незопамятных времен. На регулярные провалы грунта из-за прорывов жаловались еще прежнему губернатору в 2016 году, но и при новом градоначальнике пейзаж не изменился. Читатель Роман прислал архив ордеров ГАТИ на производство работ на Лабутина с июля 2016-го. В длинном списке «Теплосеть» занимает ведущее место. Из-за аварий на трубе улицу перекапывали 44 раза за последние три года. В некоторых местах случаются пять-шесть прорывов в год на одном и том же месте. На углу с Прядильным авария тоже была недавно – в июне, следует из архива ордеров ГАТИ.

«От улицы не осталось ни одного живого места, она вся перекопана», – сетует Роман. В «Теплосети» уточнили, что нынешние работы связаны с дефектом, выявленном у дома 19 по Лабутина при подготовке к отопительному сезону. «5 августа 2019 года в рамках работ заменено семь метров трубопровода. Для повышения надежности тепловой сети была проведена дополнительная диагностика, принято решение продолжить замену ненадежного участка. Окончание работ планируется на 9 августа.

Ограничено движение по одной полосе улицы Лабутина между Лермонтовским и Английским проспектами. Горячеев водоснабжение подается в штатном режиме», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. Частоту повреждений на трубопроводе «Теплосеть» объяснила пересечениями с электрическими силовыми и телефонными кабелями. Для избавления от «вечных», как их прозвали жители, ям, понадобится некоторое терпение. С запасом примерно еще на три года. Реконструкция распределительной сети на Лабутина планируется в 2022 году, уточнили в «Теплосети» со ссылкой на утвержденную комитетом по тарифам инвестпрограмму.

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