Офицер ФСБ Семенов, выйти из строя! В Петербурге майор госбезопасности лишен воинского звания и приговорен к 12 годам за убийство безоружного

В Петербурге вынесли приговор 47-летнему майору ФСБ Сергею Семенову, признанному виновным в жестоком убийстве. У обладателя государственных наград сдали нервы на пикнике.

Приговор Семенову 8 августа огласил 224-й гарнизонный военный суд.

«Окончательное наказание Семенову назначить в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания «майор запаса». Гражданские иски потерпевших удовлетворить на сумму 2,2 млн рублей», – указано в приговоре.

Военнослужащий УФСБ Петербурга и Ленинградской области был задержан весной 2018 года после празднования Дня пограничника. На полянке в технической зоне ЛАЭС он совершил убийство знакомого, который тоже участвовал в пикнике. Пьяный Семенов в ночь на 29 мая нанес потерпевшему 24 удара ножом, один удар топором по голове и два раза выстрелил в него из травматического пистолета. Покончив с товарищем, майор отправился по окрестностям, набрел на рыбохозяйство, велел сторожу встать на колени, а после отказа выстрелил в него четыре раза. Мужчина выжил, получил легкий вред здоровью.

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Убийство суд оценил в 12 лет, стрельбу по сторожу — в год. По совокупности ему назначены 12,5 года.

Семенов проходил военную службу по контракту с июля 1993 года, в качестве офицера — с октября 2005 года по июнь 2008-го. Имеет государственные награды – медаль «За отвагу», медаль Суворова.

Приговор «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, уточнив, что он вынесен на основании вердикта присяжных, которые единодушно признали майора ФСБ виновным и не заслуживающим снисхождения.