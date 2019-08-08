Есть претензии — нет прописки. «Пушкин Хаус» закрылся для жильцов из-за ареста не существующего недостроя

Дольщики жилого комплекса в Пушкине оказались заложниками собственных претензий к застройщику с китайскими корнями. Приставы арестовали единственную крупную собственность «Васт Дизайна», которой на самом деле уже не существует.

pushkin-house.ru

Покупатели квартир в «Пушкин Хаус» в течение трех месяцев не могут зарегистрировать право собственности на жилье, хотя дом ввели еще год назад. И не смогут, пока приставы не снимут арест с уже по факту не существующего объекта незавершенного строительства. Его наложили за невыплаты застройщиком компенсации за опоздание с ключами.

ЖК «Пушкин Хаус» на 82 квартиры напротив пушкинского дендрария застройщик ООО «Васт Дизайн» начал возводить в 2014 году. Для этого город передал компании не только участок, но формально также объект незавершенного строительства, который на деле представлял собой остатки фундамента старой постройки. Дом обещали сдать в начале 2016 года, но год спустя объект в числе проблемных попал под пристальное наблюдение строительного блока Смольного, а ввели в эксплуатацию комплекс только в августе 2018 года.

Еще до введения здания в эксплуатацию дольщики отправились к застройщику и в суды требовать положенную по закону неустойку за просрочку. Однако с начала текущего года исполнительные листы по выигранным ими искам покрываются пылью.

Это породило казус, из-за которого дольщики получают отказы в регистрации прав собственности на жилье. В госреестре недвижимости все еще числится на деле уже не существующий объект незавершенного строительства. Собственником этого «призрака» официально значится «Васт Дизайн». На этот «двойник» комплекса приставы в рамках исполнительных производств еще до сдачи ЖК наложили арест. Для ввода в эксплуатацию требовалось снять арест, поэтому накопившиеся к этому времени исполнительные листы «Васт Дизайн» погасил. Компания подсчитала, что успела выплатить дольщикам более 20 млн неустоек. Из них 13,2 млн рублей в судебном порядке, 3,5 млн рублей — по соглашению сторон, и 4 млн рублей — в натуральном виде, например скидками и передачей в собственность нежилых помещений.

Потом набежали новые штрафы, сейчас их сумма превышает 20 млн рублей, и приставы снова отправили не существующий уже фундамент под арест. Однако пока его не снимут, «недострой» невозможно снять с регистрации. А до тех пор дольщики не смогут официально оформить жилье в собственность. Реализовать этот объект, чтобы выплатить жильцам «Пушкин Хауса» деньги, невозможно, все по той же причине — объекта нет в природе.

Представитель застройщика Елена Морозова видит два выхода из ситуации. В рамках первого компания оспаривает незаконный, по ее мнению, арест, иск в арбитраж уже подан. Кроме того, от лица одного из дольщиков фирма подала аналогичный иск, у которого, возможно, будет больше шансов на успех, так как истец — прямо заинтересованное лицо. Его рассмотрение назначили на 22 августа. «Мы написали ходатайство приставам (о снятии ареста) — нам отказали. Мы подали исковое в суд. Будем оспаривать наложение ареста на объект незавершенного строительства, который мешает людям зарегистрировать права собственности», — говорит Морозова.

Второй вариант предполагает, что дольщики на время отзовут исполнительные листы, а после оформления собственности вернут документы приставам. Это наиболее оперативный вариант решения проблемы. При этом более кропотливый: необходимо убедить временно отозвать листы не только будущих владельцев жилья, но и тех, кто уже успел продать недвижимость по переуступке. У таких людей заинтересованности возиться с документами нет.

Получение причитающихся неустоек пока представляется маловероятным. В компании не скрывают, что деньги для выплат у них отсутствуют, хозяйственную деятельность юрлицо не ведет и не планирует в ближайшее время реализацию новых проектов. Аппетиты ряда дольщиков в «Васт Дизайне» называют неумеренными: некоторые приобретали сразу по несколько квартир, соответственно, причитающаяся неустойка может быть расценена как способ обогащения. На средства, присужденные одному из таких дольщиков, можно сегодня приобрести хорошую «двушку». Отметим, по закону, если застройщик и дольщик не договорятся до суда, истец может взыскать не только неустойку, но также моральный вред и штраф в размере 50% неустойки. Чем дольше задержка сдачи и выше стоимость жилья — тем больше компенсация.

Игроки рынка и ранее резюмировали, что законодательство сегодня — плодородная почва для «потребительских террористов», в некоторых случаях оно угрожает самим дольщикам, рискуя превратить объект в долгострой. Верховный суд в этом случае призывает к балансу интересов. В конце 2018 года депутат Госдумы Валерий Гартунг внес на рассмотрение законопроект, в рамках которого парламентарий предложил вообще вывести из-под действия закона о защите прав потребителей отношения между дольщиком и застройщиком. Инициатива, к слову, как минимум третья аналогичная по счету, застряла на пути к первому чтению.

Тем не менее покупатели жилья в «Пушкин Хаусе» — в своем праве, желание получить максимальную компенсацию за долгое ожидание вполне оправданно. Дольщики перечисляют, что за это время тратили средства на съем квартир, терпели другие неудобства и вынужденные расходы или упустили выгоду от сдачи недвижимости в аренду.

Несмотря на туманность перспектив получить деньги, дольщики уверены, что средства у владельцев компании есть. «Фактически головная организация располагает денежными средствами для погашения задолженности перед дольщиками рассматриваемого объекта, но по результату бесед с представителями застройщика я пришёл к выводу, что они не хотят нести дополнительные издержки, если для этого есть законный способ», — говорит управляющий партнёр Trdat Group Размик Сукиасян, который представляет интересы одного из покупателей квартиры в «Пушкин Хаус», добавляя, что группа реализует другие проекты. Это подтверждает и информация с сайта «Хуа Жень». В частности, ГК управляет сетью ресторанов «Нихао», а входящая в него «Хау Фун» реализует в поселке Федоровское проект малоэтажного ЖК Sun City, рассчитанный на проживание 11 тысяч человек.

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По словам юриста, дольщики получали предложения агентов по выкупу права требования задолженности за 15% от суммы, на которую они могли рассчитывать при взыскании по решению суда. Одним из условий был также отказ от права на взыскания неустойки и других расходов за весь оставшийся период просрочки передачи квартир.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Васт Дизайн» на паритетных началах принадлежат Ин Чженю и Ли Яньцюань. Фирма входит в группу компаний «Хуа Жень», основателем и основным владельцем которой является Ван Линань. Он в марте 2017 года был осужден за попытку подкупить тосненских судебных приставов и получил трехлетний запрет заниматься бизнесом в России. Спустя несколько дней бизнесмен вышел из состава совладельцев «Васт Дизайна». В багаже группы такие проекты, как малоэтажный комплекс «Есенин Village» и поселок «Мариинская усадьба» в Ленобласти. Яньцюань также владеет 60% в компаниях «Би Хай Инвест» и «Леннедвижимость».

В августе застройщик провел встречу с «инициативными дольщиками» с участием замглавы администрации Пушкинского района Глеба Мустафина. На собрании присутствующим предложили возможные варианты выхода из ситуации, одна из «главных» дольщиц, говорит представитель «Васт Дизайна», аргументам вняла и пообещала провести с коллегами по несчастью работу по отзыву исполнительных листов.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»