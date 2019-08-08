«Покажите хоть на мобильном». Финские дипломаты приехали успокаивать петербуржцев

«Мы не ужесточаем правила, ничего не изменится. Ну почти. Просто принесите хоть что-нибудь, чтобы мы могли отчитаться перед Брюсселем».

Михаил Огнев

После того, как Еврокомиссия «вдруг» обнаружила, что Финляндия в России раздаёт визы безо всяких дополнительных документов, которые полагаются по правилам шенгенского соглашения, единым для всех подписавших его стран, пришло распоряжение из Брюсселя: гармонизировать требования. Комиссия приезжала прошлым летом, и Финляндия оттягивала момент нововведения, как могла. Удалось перенести на сентябрь, после сезона отпусков.

Однако к реакции россиян финны явно не были готовы. Петербуржцы, которые привыкли идти в визовый центр с заявлением, загранпаспортом и страховкой, пришли в ужас от того, что с 1 сентября придётся подтверждать свои доходы и прикладывать бронь гостиницы. Дипмиссию засыпали вопросами, а в визовом центре случился настоящий ажиотаж — за неделю поток заявлений вырос в два раза.

И вот наконец спустя неделю после шокирующей новости в Петербург приехал лично директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен, чтобы собственными глазами взглянуть на ситуацию и убедить петербуржцев, что повода для паники нет. Дипломат был изрядно удивлён не только длиной очереди, но и ангельским терпением россиян, которые, как он сам не раз подчеркнул, зря торопятся получить заветный шенген. На специальном информационном мероприятии для СМИ и турфирм в Генконсульстве 8 августа неоднократно прозвучало, что «ничего не изменится, подтверждение плана поездки и наличия финансовых средств требовали и ранее» — но «в отдельных случаях».

Исходя из объяснений сотрудников МИДа, дополнительные бумаги к заявлению — это действительно больше формальность. Почему? Во-первых, львиная доля туристов ездит в однодневные шопинг-туры и на ночь не останавливается вовсе. В таком случае вместо брони отеля будет достаточно в свободной форме рассказать о своих планах на первую поездку. Главное — маршрут и цель. Если утрировать, то примерно так: «Еду 5 сентября на один день в Лаппеенранту на собственном авто, планирую затариться санкционным сыром». Подтверждением маршрута может служить также билет на автобус или поезд. Конечно, обидно, когда вашу страну рассматривают как супермаркет, поэтому можно написать о туристическом интересе к Финляндии и о том, как вас манят конкретные местные красоты. Для мультивизы достаточно описания первой поездки. Но если сочинения на вольную тему — пусть и максимально краткие — не ваш конёк, подтверждение бронирования (к примеру, на Booking или Hotels.com) вам в помощь. Стопроцентная оплата брони не требуется (то есть по факту её можно будет отменить).

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Второй документ должен подтверждать наличие финансовых средств для поездки. Так требуют травила Шенгена. Обычно консульства других стран просят туриста доказать, что у него есть в среднем хотя бы 60 евро на день поездки. Финские дипломаты заявили, что минимальная сумма не установлена — она зависит от целей и продолжительности путешествия. Так что, бронируя дорогую гостиницу, и на счету тоже неплохо бы иметь приличную сумму. Но строгих требований к пункту про финансы тоже, по сути, нет. Справка 2-НДФЛ с работы или выписка из банка, как просят другие страны Шенгена, естественно, принимаются, сделать их надо за пару дней до подачи заявления. Однако, как пообещал Туоминен, будет рассмотрен вопрос о возможности показать сумму на счёте в банке из личного кабинета прямо с экрана смартфона. Пока же просят «хоть какое-то бумажное подтверждение» — например, распечатку из интернет-банка за последние три месяца. Ещё один вариант — принести копию документа, подтверждающего владение недвижимостью (принимается и выписка из Росреестра, и договор купли-продажи, даже если квартира в ипотеке). Печати на распечатках и копиях не обязательны.

Предствители МИДа ясно дали понять: петербуржцам облегчат процесс оформления, насколько это возможно в рамках новых требований.

«Изменения не будут критичными», — пообещал консул по вопросам СМИ и культуры Юсси Палмен.

«Русские относятся к первому классу путешественников, и мы ждем их и в дальнейшем», — попыталась настроить присутствующих на позитивный лад генконсул в Петербурге Анне Ламмила.

«Гарантируем гибкое оформление виз», — заверил Туоминен.

Чего финские дипломаты точно не ожидали, так это ожесточённой борьбы турфирм за пенсионеров. «Вы представляете, как тяжело будет пенсионерам получить справку в пенсионном фонде?!» — возмущались представители турфирм. «Но... пенсию ведь они на карту получают? Можно сделать выписку оттуда», — робко предлагали финны. «У нас до сих пор люди на почте пенсию наличными получают, у некоторых даже карт нет!» — продолжали натиск деятели туррынка. Эта реплика явно поставила иностранных дипломатов в ступор. О бюрократических препонах, вставших на пути пенсионеров к заветной визе из-за новых требований, представители МИДа обещали подумать отдельно, но пока же подчеркнули, что пенсионного удостоверения недостаточно, и предложили в качестве альтернативы спонсорское письмо от родственников или документ о владении недвижимостью. Туоминен же пообещал ещё раз организовать встречу с турфирмами.

Что касается правил использования визы, то тут всё остаётся без изменений. Согласно единым требованиям Шенгена, турист должен провести в стране запрашиваемой визы большее количество дней, чем во всех остальных государствах соглашения. Это официально, но по факту Финляндия всегда считала число въездов. Так и будет впредь.

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Не стоит надеяться в ближайшее время и на «пятилетки». Вопрос «Фонтанки» о том, когда Суоми начнёт выдавать визы на пять лет «прилежным путешественникам», о чём в июне сообщалось на сайте Совета ЕС, и что изменится в отношении сроков действия, остался без ответа. «Никаких решений пока не принято», — кратко прокомментировал Туоминен.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»