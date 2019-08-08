Просторные квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» со скидкой до 2 млн рублей*

ГК «Эталон»

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает привлекательные условия покупки семейных квартир в готовых и строящихся проектах компании.

В квартале «Галатика», который возводится рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, недвижимость можно купить со скидкой до 2 млн рублей. Например, трехкомнатная квартира общей площадью 81 кв. м без скидки будет стоить 11,5 млн рублей, а в августе, при условии стопроцентной оплаты или оплаты с привлечением ипотеки, цена составит 9,5 млн рублей. В пешей доступности от квартала «Галактика» расположены сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

На специальных условиях можно приобрести недвижимость в жилом комплексе бизнес-класса «Галактика.Премиум», где осталось несколько 3- и 4-комнатных квартир, которые можно приобрести по акционной цене. По условиям акции при покупке трехкомнатной квартиры можно сэкономить до 1,7 млн рублей, а при выборе четырехкомнатной до 2 млн рублей. В комплексе запроектированы квартиры с просторными кухнями-гостиными площадью до 27 кв. м. Также в жилом комплексе предусмотрено витражное остекление балконов и лоджий, а высота потолков в квартирах на верхних этажах достигает 3,3 метров. ЖК «Галактика.Премиум» расположен в престижном Московском районе рядом со станцией метро «Московские ворота». Завершение строительства запланировано на 1 квартал 2021 года.

Такие же условия распространяются на недвижимость в уже готовых проектах. Например, в ЖК «Самоцветы», который расположен на Васильевском острове в пешей доступности от станций метро «Василеостровская» и «Спортивная-2», трехкомнатная квартира общей площадью 100 кв. м без скидки будет стоить 15,2 млн рублей, а до 31 августа при условии стопроцентной оплаты или ипотеки цена составит 13,2 млн рублей. Двухкомнатную квартиру площадью 75,5 кв. м можно купить со скидкой до 1,7 млн рублей.

Просторные квартиры со скидкой также представлены в готовых комплексах «Дом на Обручевых», «Речной» и в проектах с высокой степенью готовности, например, в «Доме на Блюхера», «Доме на Космонавтов» и в некоторых корпусах квартала «Галактика».

*Предложение «Специальный список» действует с 8 до 31 августа 2019 г. Подробную информацию об условиях акции и участвующих в акции объектах можно получить в офисах продаж Группы «Эталон» или по телефону: +7 (812) 385-46-36.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Самоцветы» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-004-0172.3-2015 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/

ЖК «РЕЧНОЙ» - застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», разрешение на строительство 78-12017021-2012 от 17 июля 2014г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Дом на Космонавтов» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-011-0273.2-2015 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/