Пируэт «Приоры» вокруг такси: на Обуховской Обороны попытка уйти от ДТП обернулась полетом на «встречку»

Две легковушки встретились в Невском районе Петербурга. Эффектная, но не эффективная попытка уйти от столкновения попала на камеру видеорегистратора.

ДТП произошло днем 8 августа у дома 24 по проспекту Обуховской Обороны. Там столкнулись автомобили KIA и LADA Priora с новгородскими номерами, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Как оказалось, «Лада» вылетела на встречную полосу, уходя от столкновения с другой машиной. На записи момента ДТП видно, как черная «Приора» едет по Обуховской Обороны на приличной скорости, когда перед ней с прилегающей улицы выезжает «Яндекс.Такси», повернув сразу в левый ряд. Водитель «Лады» попытался избежать столкновения, резко уйдя вправо, но машину занесло, и в результате она, описав полукруг вокруг такси, выехала на «встречку» и врезалась в «КИА».

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Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Такси не задело, а вот обе легковушки, судя по фото, получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, пострадали в аварии только машины.