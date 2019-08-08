«Занимает высшее положение в преступной иерархии – "вор в законе"». МВД возбудило дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого

Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по новой статье о занятии «высшего положения в преступной иерархии» против криминального авторитета Ахмеда Сутулого. Об этом в ведомстве сообщили 8 августа.

В МВД уточнили, что 46-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа еще в 2018 году задержали за хранение наркотиков.

«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе», с криминальным прозвищем Ахмед Сутулый», – говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, Сутулый (его настоящие имя и фамилию в МВД не называют) «осуществлял координацию действий организованных групп на территории Химкинского, Люберецкого, Красногорского районов и г. Москвы, а также на территории аэропорта "Шереметьево"». Кроме того, он якобы «принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов».

Напомним, поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии были внесены в апреле этого года. Получить по ней можно от 8 до 15 лет. С того момента, как закон вступил в силу, это четвертое уголовное дело по новой статье. «Фонтанка» подробно писала о том, какие проблемы могут возникнуть в связи с правоприменением этой статьи.