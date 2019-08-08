В полицейском Петербурге новые кадровые замены. Теперь в руководство вводят старых питерских

В ГУ МВД произошли очередные назначения на руководящие посты. В отличие от первой волны, когда в Петербург за начальником ведомства прибыл ряд столичных сотрудников, вставших на ключевые управления, вторая серия показала, что новый шеф доверяет и товарищам экс-начальника Умнова. «Фонтанка» называет их поименно и даже больше.

По информации «Фонтанки», за несколько прошедших дней, в том числе приказом от 8 августа нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначены два заместителя начальника полиции главка. Во-первых, на место зама по оперативной работе Стрелина встал начальник Управления уголовного розыска, полковник Игорь Парадеев. Во-вторых, на место второго зама Джаладьянца назначен подполковник Антон Супрун. Последний несколько месяцев работал на должности заместителя Оперативного управления, а перешел туда с должности начальника УМВД Кронштадтского района.

Что касается двух других заместителей начальника полиции, то зам по общественной безопасности полковник Кузнецов ушел в отставку, а в его кресло сел москвич, полковник Виктор Борисенко. Заместитель по Ленобласти полковник Михаил Ильин сегодня пока мало играет роли в жизни ГУ МВД. Похоже, это связано с той неразберихой, когда он уже проходил в администрации президента процедуру назначения на начальника ГУ, но в последний момент министр МВД пересмотрел свои взгляды на Петербург.

Как ранее сообщала «Фонтанка», исполняет обязанности начальника полиции главка полковник Баранов, назначенный из Москвы на позицию заместителя начальника ГУ МВД.

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По данным «Фонтанки», с 8 августа на вакантное место начальника Управления уголовного розыска назначен исполнять обязанности заместитель – полковник Олег Колесников.

Можно подчеркнуть, что карьеры Парадеева, Колесникова, Супруна пошли вверх при прежнем руководстве генерала Умнова. Они все десятилетия служили в уголовном розыске города, а Колесников и Супрун ранее работали в известном «заказном» отделе угрозыска.

Также «Фонтанке» известно, что в ближайшее время руководство главка поставит новых руководителей на Центр «Э» и, скорее всего, на «угонный» отдел управления розыска. По нашим данным, туда также придут сотрудники из Петербурга. Как подсказали «Фонтанке» в главке, «эти два направления провальны вплоть до «абсолютно».

Заодно «Фонтанка» предвидит и еще одно повышение. На место ушедшего первого заместителя начальника ГУ Рогового должен встать начальник управления кадров полковник Дорофеев.

Что касается предыдущих назначений москвичей, то исчерпывающую информацию вы можете найти в материале 47news.