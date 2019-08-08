Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +19
$ 65.13р
73.04р
19:56 08.08.2019
Расширенный поиск

Власть
08.08.2019 17:39
Печать

В полицейском Петербурге новые кадровые замены. Теперь в руководство вводят старых питерских

В ГУ МВД произошли очередные назначения на руководящие посты. В отличие от первой волны, когда в Петербург за начальником ведомства прибыл ряд столичных сотрудников, вставших на ключевые управления, вторая серия показала, что новый шеф доверяет и товарищам экс-начальника Умнова. «Фонтанка» называет их поименно и даже больше. 

По информации «Фонтанки», за несколько прошедших дней, в том числе приказом от 8 августа нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначены два заместителя начальника полиции главка. Во-первых, на место зама по оперативной работе Стрелина встал начальник Управления уголовного розыска, полковник Игорь Парадеев. Во-вторых, на место второго зама Джаладьянца назначен подполковник Антон Супрун. Последний несколько месяцев работал на должности заместителя Оперативного управления, а перешел туда с должности начальника УМВД Кронштадтского района. 

Что касается двух других заместителей начальника полиции, то зам по общественной безопасности полковник Кузнецов ушел в отставку, а в его кресло сел москвич, полковник Виктор Борисенко. Заместитель по Ленобласти полковник Михаил Ильин сегодня пока мало играет роли в жизни ГУ МВД. Похоже, это связано с той неразберихой, когда он уже проходил в администрации президента процедуру назначения на начальника ГУ, но в последний момент министр МВД пересмотрел свои взгляды на Петербург

Как ранее сообщала «Фонтанка», исполняет обязанности начальника полиции главка полковник Баранов, назначенный из Москвы на позицию заместителя начальника ГУ МВД. 

Реклама

По данным «Фонтанки», с 8 августа на вакантное место начальника Управления уголовного розыска назначен исполнять обязанности заместитель – полковник Олег Колесников.

Можно подчеркнуть, что карьеры Парадеева, Колесникова, Супруна пошли вверх при прежнем руководстве генерала Умнова. Они все десятилетия служили в уголовном розыске города, а Колесников и Супрун ранее работали в известном «заказном» отделе угрозыска. 

Также «Фонтанке» известно, что в ближайшее время руководство главка поставит новых руководителей на Центр «Э» и, скорее всего, на «угонный» отдел управления розыска. По нашим данным, туда также придут сотрудники из Петербурга. Как подсказали «Фонтанке» в главке, «эти два направления провальны вплоть до «абсолютно».

Заодно «Фонтанка» предвидит и еще одно повышение. На место ушедшего первого заместителя начальника ГУ Рогового должен встать начальник управления кадров полковник Дорофеев. 

Что касается предыдущих назначений москвичей, то исчерпывающую информацию вы можете найти в материале 47news


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
08.08.2019 17:50

Просторные квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» со скидкой до 2 млн рублей*

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает привлекательные условия покупки семейных квартир в готовых и строящихся проектах компании.
ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 16:18

ГК «Ленстройтрест» стала лауреатом конкурса «Лучшая строительная организация Лен. области»

7 августа, в преддверии Дня строителя, были подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области». ГК «Ленстройтрест» получила награду в номинации «За развитие и поддержку семейных ценностей».
ГК «Эталон»
08.08.2019 16:08

Сотрудники Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге получили награды ко Дню строителя

В преддверии Дня строителя состоялось несколько торжественных церемоний награждения лучших работников строительной отрасли, на которых были отмечены 49 сотрудников Группы «Эталон».
Группа ЦДС
08.08.2019 15:17

Группа ЦДС признана лучшим налогоплательщиком Ленинградской области

Группа ЦДС признана победителем конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области».
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 13:40

Александр Беглов посетил детский сад в квартале «Юттери»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Колпинского района провел инспекцию детского сада в финском городке «Юттери».
08.08.2019 13:03

Скидки до 156 000 руб. в ЖК «Полис на Комендантском»

В честь Дня строителя ГК «Полис Групп» дарит скидку до 156 000 рублей*.
Компания «Строительный трест»
08.08.2019 12:49

«Строительный трест» среди лучших строителей Ленинградской области

7 августа строительное сообщество Ленинградской области отметило свой профессиональный праздник. В ходе торжественного мероприятия, проходившего в Ломоносовском районе, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин и президент ЛенОблСоюзСтроя Роман Юсупов отметили победителей ежегодного конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области».
08.08.2019 12:00

"Строительный трест" поздравляет с профессиональным праздником

Дорогие петербуржцы, друзья, коллеги! Поздравляем вас с Всероссийским днем строителя!
shutterstock.com
08.08.2019 10:00

Строим будущее. Миссия выполнима!

Строитель – одна из самых важных и мирных профессий. Ещё на заре цивилизации люди создавали для себя жилища. В наше время в строительной отрасли задействованы миллионы человек.
ГК «Эталон»
07.08.2019 17:58

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.
АО «Альфа-Банк»
07.08.2019 13:13

Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи

Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в ApplePay/GooglePay, теперь можно платить через интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении.
АО «Строительный трест»
07.08.2019 11:35

Сотрудники «Строительного треста» отмечены благодарностями Министерства строительства РФ

6 августа 2019 года в Большом Актовом зале Смольного при участии первых лиц Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение представителей строительного комплекса. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.