С доходного дома Шорохова на Большой Монетной сбили маскарон. На место он вернется только через несколько лет

Сотрудники ЖКС №1 Петроградского района Петербурга из-за угрозы обрушения демонтировали декоративный элемент отделки фасада дома номер 6 на Большой Монетной улице в виде женской головы. За день до этого маскарон пошел трещинами, рассказали 8 августа «Фонтанке» в райадминистрации.

Трещину, появившуюся на маскароне, украшающем доходный дом В.С. Шорохова, коммунальщики заметили накануне. Из-за возможного обрушения на головы прохожим было принято решение демонтировать элемент фасада.

Отметим, что здание не является объектом культурного наследия, однако охраняется как историческое. Его в 1911 году возвели по проекту Василия Шорохова. Капитальный ремонт фасада дома запланирован на 2021 – 2023 годы. Вероятно, что маскарон вернется на место не ранее этого срока.

В комитете по охране памятников «Фонтанке» сообщили, что направят в Фонд капитального ремонта уведомление о необходимости в рамках работ предусмотреть восстановление декоративного элемента.