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Происшествия
08.08.2019 17:20
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Избитого палкой арестанта вывезли из Крестов. Футболки «актив УФСИН един» списаны на юмор

Из следственного изолятора «Кресты» после приезда столичной проверки ФСИН вывезен избитый сокамерниками арестант. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Об отправке подследственного на обследование «Фонтанке» 8 августа сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов.

«Я ездил сегодня в Кресты, общался под видео с участниками этой ситуации, – сказал он. – Кроме того, кто получил телесные повреждения. Его отправили на экспертизу».

По словам Холодова, к избиению привела кража пачки сигарет.

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«В качестве наказания они договорились нанести по три удара, – уточнил общественник. – На следующий день арестант пожаловался администрации Крестов на конфликтную ситуацию с сокамерниками, и его перевели в другую камеру. То есть говорить о существовании пресс-хат нецелесообразно».

Также председатель ОНК прокомментировал фотографию, на которой изображены осужденные Константин Тулинов, по прозвищу Рыжий, и его соратник по «активу». Они стоят на фоне футболок с надписью «Актив УФСИН Един».

скриншот видео gulagu.net
скриншот видео gulagu.net

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«Футболки им «по приколу» передала жена одного из арестантов. Это такой юмор у них», – добавил Холодов.  

Собеседник связывает скандал со скорыми выборами в ОНК, а Крестам и УФСИН, по его мнению, досталось по касательной.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко признал существование «пресс-хат» в Крестах: «Если кто-то чем-то неудобен, вместо того, чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, нет. Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам».

По словам Максименко, в Крестах не велся журнал перевода подследственных из одной камеры в другую. Системы видеонаблюдения отключались, а несудимых подсаживали к осужденным.

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Видео с избиением и унижением подследственных опубликовал основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин. В нем представлены «наказание» мужчины ударами палкой по ягодицам и жесткий разговор, в котором потерпевшего называют «шлюхой», а некоего оперативника Александра Михайловича – «ангелом-хранителем».

Осечкин подал заявление в Минюст, Генпрокуратуру, СКР, администрацию президента. ФСИН тоже анонсировала обращение в следствие по поводу ситуации в Крестах.

Читатель «Фонтанки»


© Фонтанка.Ру

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