Происшествия
Избитого палкой арестанта вывезли из Крестов. Футболки «актив УФСИН един» списаны на юмор
Из следственного изолятора «Кресты» после приезда столичной проверки ФСИН вывезен избитый сокамерниками арестант. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Об отправке подследственного на обследование «Фонтанке» 8 августа сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов.
«Я ездил сегодня в Кресты, общался под видео с участниками этой ситуации, – сказал он. – Кроме того, кто получил телесные повреждения. Его отправили на экспертизу».
По словам Холодова, к избиению привела кража пачки сигарет.
«В качестве наказания они договорились нанести по три удара, – уточнил общественник. – На следующий день арестант пожаловался администрации Крестов на конфликтную ситуацию с сокамерниками, и его перевели в другую камеру. То есть говорить о существовании пресс-хат нецелесообразно».
Также председатель ОНК прокомментировал фотографию, на которой изображены осужденные Константин Тулинов, по прозвищу Рыжий, и его соратник по «активу». Они стоят на фоне футболок с надписью «Актив УФСИН Един».
«Футболки им «по приколу» передала жена одного из арестантов. Это такой юмор у них», – добавил Холодов.
Собеседник связывает скандал со скорыми выборами в ОНК, а Крестам и УФСИН, по его мнению, досталось по касательной.
Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко признал существование «пресс-хат» в Крестах: «Если кто-то чем-то неудобен, вместо того, чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, нет. Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам».
По словам Максименко, в Крестах не велся журнал перевода подследственных из одной камеры в другую. Системы видеонаблюдения отключались, а несудимых подсаживали к осужденным.
Видео с избиением и унижением подследственных опубликовал основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин. В нем представлены «наказание» мужчины ударами палкой по ягодицам и жесткий разговор, в котором потерпевшего называют «шлюхой», а некоего оперативника Александра Михайловича – «ангелом-хранителем».
Осечкин подал заявление в Минюст, Генпрокуратуру, СКР, администрацию президента. ФСИН тоже анонсировала обращение в следствие по поводу ситуации в Крестах.
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