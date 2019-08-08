Покрытый «пылью веков» лимузин Элвиса Пресли продадут с аукциона немытым

Аукционный дом Mecum выставил на продажу лимузин Элвиса Пресли. Певец за свою жизнь был владельцем более чем 100 автомобилей, многие из которых сейчас бережно хранятся в музеях и частных коллекциях. Но этот покрытый густым слоем пыли Lincoln Continental Executive Limousine 1967 года выпуска был не так удачлив – до нынешнего момента.

На следующей неделе лимузин Элвиса пойдет с молотка в том виде, в котором он был обнаружен в гараже недавно умершего чикагского бизнесмена Джеймса Петроццини, то есть покрытый густым слоем пыли. Уже новый владелец решит, мыть его и приводить в первозданный вид или оставить как есть – покрытым буквально «пылью веков», пишет 8 августа Atlas Obscura.

Лимузин был подарком от менеджера певца «полковника» Тома Паркера на свадьбу Элвиса Пресли и Присциллы Болье и фактически являлся их «семейной машиной». После смерти Пресли в 1977 году его многочисленная автомобильная коллекция разошлась по аукционам и музеям, а этот черный Lincoln достался чикагскому торговцу недвижимостью и по совместительству известному коллекционеру Джеймсу Петроццини.

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Петроццини, судя по всему, не очень ценил автомобиль. В отличие от других коллекционных машин, хранившихся в «тепличных» условиях, этот Lincoln бизнесмен часто использовал, чтобы, например, производить впечатление на своих клиентов, встречая их в аэропорту, или забирать сына из школы. С годами былой блеск «лимузина Пресли» потускнел, и последние полтора десятка лет он покрывался пылью в дальнем углу ангара, где хранилась остальная обширная коллекция автомобилей.

И вот сейчас судьба семейного автомобиля Пресли может резко измениться. Аукционный дом Mecum сопровождает этот лот полным набором документов, согласно которому машина по заказу «полковника» Паркера была дооборудована компанией Lehmann-Peterson многими агрегатами, какие в то время не встречались на серийных автомобилях. Среди них кондиционер, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, антенна с электроприводом, передние сиденья с электроприводом и множество других «опций», делавших этот лимузин по-настоящему эксклюзивным.

Среди бумаг есть и копии регистрационных документов на машину с подписью самого Пресли, подтверждающие, что Lincoln официально принадлежал лично ему. Скорее всего, именно из-за них пыльный лимузин 1967 года выпуска будет продан через неделю за сумму, превышающую первоначальную аукционную оценку в 300 000 долларов.