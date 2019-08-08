Суд освободил гадалку Нону, получившую реальный срок по делу Нота-банка. Её называют советчицей «миллиардера из МВД» Захарченко

Московский городской суд утвердил приговор за хищение более 2 млрд рублей бывшим руководителям Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным, формально смягчив наказание одному из братьев. Их раскладывающая таро соучастница получила свободу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мосгорсуда, 8 августа суд частично удовлетворил представление прокуратуры и жалобы адвокатов. Ноне Михай, приговорённой к реальному сроку, пересчитали наказание, зачли домашний арест и освободили в связи с отбытием.

Экс-заместителю председателя правления банка Вадиму Ерохину сократили срок исправления в колонии на месяц — до 5 лет и 11 месяцев. Его брату и начальнику Дмитрию назначенные первой инстанцией 8,5 года не изменили.

В марте Останкинский суд Москвы признал Дмитрия и Вадима Ерохиных виновными в хищении 2,1 млрд рублей у вкладчиков Нота-банка. Гадалка Нона Михай проходила по эпизоду о хищении 350 млн. Она признала, что давала советы банкирам, обращаясь к таро и кофейной гуще, и получила 3,5 года лишения свободы. Её услугами, как писали СМИ, не пренебрегал экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обыске в 2016 году нашли наличными 8,5 млрд рублей. Он же, как считало следствие, предупреждал руководителей Нота-банка о проверках.

С Михай также связан адвокат, защищавший «банду ГТА». Абубакар Манаев якобы предложил гадалке свои услуги и за 10 млн рублей обещал выхлопотать для женщины условный срок. Предложение сочли покушением на мошенничество, адвоката приговорили к трём годам колонии.