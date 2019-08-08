Экс-президент Киргизии сдался властям. Два дня оппозиция и спецназ бились за Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который правил страной 6 лет с 2011 года, за день превратился из свидетеля в обвиняемого и после двухдневных боев сдался.

«Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева. <...> Атамбаев решил сдаться. Но его сторонники не пропускают машину. Раздаются выстрелы», – сообщает 8 августа корреспондент издания 24.kg из Кой-Таша, где и располагается резиденция бывшего главы государства.

Переговоры силовиков и представителей Атамбаева прошли мирно, несмотря на потасовки спецназа и представителей оппозиции. Бывшего президента везут в МВД в Бишкеке.