Экс-президент Киргизии сдался властям. Два дня оппозиция и спецназ бились за Атамбаева
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который правил страной 6 лет с 2011 года, за день превратился из свидетеля в обвиняемого и после двухдневных боев сдался.
«Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева. <...> Атамбаев решил сдаться. Но его сторонники не пропускают машину. Раздаются выстрелы», – сообщает 8 августа корреспондент издания 24.kg из Кой-Таша, где и располагается резиденция бывшего главы государства.
Переговоры силовиков и представителей Атамбаева прошли мирно, несмотря на потасовки спецназа и представителей оппозиции. Бывшего президента везут в МВД в Бишкеке.
Справка:
Ранее парламент Киргизии снял неприкосновенность с бывшего президента. Сразу после этого генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в ходе правления предшественника Сооронбая Жээнбекова. После попытки штурма резиденции Атамбаева 7 августа, власти заявили, что он стал «обвиняемым в совершении тяжкого преступления».
Атамбаев встречался с Владимиром Путиным в июле 2019 года. Киргизский лидер тогда заверил, что основной темой стала стабильность, которая нужна региону. Владимир Путин якобы пообещал поговорить с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы у сторонников Атамбаева был возможность подготовиться к выборам. Оппозиция провела митинг 3 июля, где потребовала от действующей власти «конкретных действий» по нормализации ситуации в республике.
Президентские выборы в Киргизии запланированы на 2023 год. Нынешний глава государства Жээнбеков заступил на свой пост в 2017-м.