ГК «Ленстройтрест» стала лауреатом конкурса «Лучшая строительная организация Лен. области»

ГК «Ленстройтрест»

7 августа, в преддверии Дня строителя, были подведены итоги конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области». ГК «Ленстройтрест» получила награду в номинации «За развитие и поддержку семейных ценностей».

Компания была награждена памятным дипломом.

В данный момент «Ленстройтрест» реализует три проекта – голландский квартал «Янила» в микрорайоне Янино Ленинградской области, шведский квартал «IQ Гатчина» в Гатчине, а также финский городок «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Во всех проектах представлен широкий выбор просторных семейных квартир, продуманы эргономичные планировки, предусмотрена социальная инфраструктура для подрастающего поколения – детские сады и школы. Особое внимание уделено современным безопасным детским игровым площадкам и формированию среды, доступной для маломобильных групп населения, в том числе для родителей с детскими колясками. Для семейного досуга застройщик не только проектирует в своих кварталах велосипедные дорожки, зоны для занятий спортом и территорию для семейных пикников, но и организовывает прокат спортивного инвентаря и аренду мангальных беседок на природе.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»

– Мы рады, что организаторы премии отметили наш вклад в строительство комфортного и доступного жилья. Среди наших клиентов много семей с детьми, и это не случайно – во всех кварталах предусмотрено строительство детских садов и школ, наши дворы закрыты от автомобилей, игровые площадки поделены по возрастам, чтобы малыши и дети постарше не мешали друг другу, есть необходимая инфраструктура для занятий спортом. Кроме того, клиентский сервис ГК «Ленстройтрест» регулярно проводит мероприятия для жильцов – соревнования, мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов, праздники, которые помогают разнообразить семейный досуг.

Конкурс «Лучшая строительная организация Ленинградской области» ежегодно проводится «ЛенОблСоюзСтроем» при поддержке Правительства Ленинградской области, чтобы отметить лучшие компании и профессионалов отрасли. Победители определяются на основе результатов деятельности за предыдущий год.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/