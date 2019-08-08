Происшествия
Водителя желтого «Хаммера» взяли на порнотаран. Он давил машины на своем пути, но сломался на дочке
Знаменитый владелец желтого «Хаммера» из Петербурга Игорь Смирнов отдан под суд за раздавленную машину и коллекцию порнографии. Опасная езда показалась шалостью в сравнении с хоум-видео.
О завершении нашумевшего расследования и утверждении прокуратурой обвинительного заключения по десяти эпизодам «Фонтанке» 8 августа сообщили в Московском районном суде Петербурга.
«Дело поступило накануне и сегодня передано судье, к рассмотрению еще не назначено», – уточнил собеседник.
Игорю Смирнову вменили девять эпизодов по статьям 242.2 («Использование несовершеннолетнего для изготовления порнографии») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия»). В «главной роли» видеофильмов Смирнова, по версии обвинения, играла его трехлетняя дочь.
Десятый эпизод связан с наездом «Хаммера» на припаркованную машину, будто бы мешавшую проехать. С него, собственно, и началось уголовное дело. В мае 2018 года 55-летний Смирнов попал в федеральный эфир, раздавив в Пушкине досаждающий «Ленд Ровер». Демонстративность привлекла всеобщее внимание.
В прошлом Смирнов тоже не отличался примерным поведением и законопослушанием, но найденный в его компьютере архив пересилил прежние впечатления. В августе 2018 года петербуржец был задержан и арестован.
Смирнов регулярно попадал в дорожные истории и суды, но ни разу не получал реального срока. В его биографии были хулиганство, кража, побои, разнесенные битой стекла машины-оппонента. Уверенный проезд перекрестка на красный свет тоже стал частью городского фольклора.