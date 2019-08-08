Водителя желтого «Хаммера» взяли на порнотаран. Он давил машины на своем пути, но сломался на дочке

Знаменитый владелец желтого «Хаммера» из Петербурга Игорь Смирнов отдан под суд за раздавленную машину и коллекцию порнографии. Опасная езда показалась шалостью в сравнении с хоум-видео.

О завершении нашумевшего расследования и утверждении прокуратурой обвинительного заключения по десяти эпизодам «Фонтанке» 8 августа сообщили в Московском районном суде Петербурга.

«Дело поступило накануне и сегодня передано судье, к рассмотрению еще не назначено», – уточнил собеседник.

Игорю Смирнову вменили девять эпизодов по статьям 242.2 («Использование несовершеннолетнего для изготовления порнографии») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия»). В «главной роли» видеофильмов Смирнова, по версии обвинения, играла его трехлетняя дочь.

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Десятый эпизод связан с наездом «Хаммера» на припаркованную машину, будто бы мешавшую проехать. С него, собственно, и началось уголовное дело. В мае 2018 года 55-летний Смирнов попал в федеральный эфир, раздавив в Пушкине досаждающий «Ленд Ровер». Демонстративность привлекла всеобщее внимание.

В прошлом Смирнов тоже не отличался примерным поведением и законопослушанием, но найденный в его компьютере архив пересилил прежние впечатления. В августе 2018 года петербуржец был задержан и арестован.

Смирнов регулярно попадал в дорожные истории и суды, но ни разу не получал реального срока. В его биографии были хулиганство, кража, побои, разнесенные битой стекла машины-оппонента. Уверенный проезд перекрестка на красный свет тоже стал частью городского фольклора.



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