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Строительство
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08.08.2019 16:08
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Сотрудники Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге получили награды ко Дню строителя

Сотрудники Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге получили награды ко Дню строителя

ГК «Эталон»

В преддверии Дня строителя состоялось несколько торжественных церемоний награждения лучших работников строительной отрасли, на которых были отмечены 49 сотрудников Группы «Эталон».

Первая из них прошла 2 августа во Дворце Труда, где были вручены благодарности от Комитета по строительству за многолетний труд в строительной отрасли Санкт-Петербурга, высокие профессиональные достижения и успехи двум сотрудникам Компании.   

6 августа в Большом Актовом зале Смольного состоялась торжественная церемония награждения руководителей и специалистов петербургской строительной отрасли при участии врио Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Николая Линченко. Сразу 8 сотрудников из семи компаний, входящих в Группу «Эталон», были награждены благодарностями и почетными знаками «Строителю Санкт-Петербурга» . 

ГК «Эталон»

7 августа торжественная церемония награждения работников строительной отрасли прошла в Фонде имущества. Почетными грамотами и благодарностями от Комитета по строительству и от Союза строительных объединений и организаций награждены 17 специалистов из восьми компаний, входящих в Группу «Эталон». 

Также за многолетний добросовестный труд 21 сотруднику из шести компаний, входящих в Группу «Эталон», были вручены ордена «За заслуги в строительной отрасли», почетные знаки «Строительная слава» и грамоты Российского Союза Строителей. 

«Нам очень приятно, что в этом году Администрацией города и профессиональным сообществом были отмечены почти полсотни сотрудников Группы «Эталон». Для нас всегда в приоритете были качество строительства и соблюдение сроков сдачи наших объектов, поэтому мы уделяем особое внимание квалификации сотрудников, а также популяризации рабочих профессий. Такое значительное количество полученных наград еще раз подчеркивает тот факт, что в Группе «Эталон» работают настоящие профессионалы своего дела!» – отметил генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Справка о ГК «Эталон»

 

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