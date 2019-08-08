Превозмог себя. Алибасов перестал лениться и отправил в суд 150-страничный иск к производителям «Крота»

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск продюсера Бари Алибасова к производителю чистящего средства «Крот» и сети «Ашан» 8 августа. В документе 150 страниц с различными экспертизами.

Ответчиками по делу, следует из картотеки суда, являются ООО «АМС МЕДИА», эта компания производит «Крота», и ООО «АШАН», там семья Алибасова купила средство. Интересы продюсера представляет адвокат Андрей Комиссаров, он и отнес ворох бумаг в суд.

Еще 31 июля Алибасов рассказал ТАСС, что передумал судиться, потому что «это надо что-то писать, куда-то ходить». Что помогло ему найти в себе силы, пока не ясно.

Продюсер оказался в больнице после глотка очистителя 4 июня. Сообщалось, что он перепутал бутылку очистителя то ли с йогуртом, то ли с водой. Его подвело слабое зрение. Он полностью оправился и сообщал, что чувствует себя хорошо. В прессе появлялись предположения об инсценировке отравления.