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08.08.2019 16:12
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Следственный комитет подтвердил блокировку более 100 счетов по делу об отмывании денег в ФБК Навального

СК РФ рапортовал о продолжении расследования уголовного дела о финансировании некоммерческой организации Алексея Навального. Ведомство официально подтвердило обыски в офисе «Фонда борьбы с коррупцией» и у участников, а также арест счетов. 

«Сегодня в рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу», – говорится 8 августа в заявлении Следственного комитета. 

Следователи также подтвердили сообщение пресс-секретаря ФБК о блокировке финансовых операций. Заморожены были счета «Фонда борьбы с коррупцией» и «Защиты прав граждан», а более 100 счетов физических и юридических лиц «переданы для фактического исполнения в кредитные организации». Движение средств по ним заблокировано. 

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Справка:

В начале августа было возбуждено уголовное дело об отмывании ФБК почти миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.

Силовики провели обыски 8 августа как у сотрудников ФБК, так и в офисе фонда.

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