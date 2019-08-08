Следственный комитет подтвердил блокировку более 100 счетов по делу об отмывании денег в ФБК Навального

СК РФ рапортовал о продолжении расследования уголовного дела о финансировании некоммерческой организации Алексея Навального. Ведомство официально подтвердило обыски в офисе «Фонда борьбы с коррупцией» и у участников, а также арест счетов.

«Сегодня в рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу», – говорится 8 августа в заявлении Следственного комитета.

Следователи также подтвердили сообщение пресс-секретаря ФБК о блокировке финансовых операций. Заморожены были счета «Фонда борьбы с коррупцией» и «Защиты прав граждан», а более 100 счетов физических и юридических лиц «переданы для фактического исполнения в кредитные организации». Движение средств по ним заблокировано.