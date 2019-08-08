Пешехода в поселке Пески задавил трактор. Мужчина упал под колеса прицепа

Стали известны подробности смертельного ДТП с пешеходом в Ломоносовском районе Ленобласти. Неизвестный мужчина попал под трактор. Со слов очевидцев, он сам упал под колеса.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 8 августа около половины первого часа дня на 7-м километре автодороги Стрельна – Пески 60-летний водитель трактора «Беларусь» с прицепом наехал на неизвестного мужчину. Тот шел по краю проезжей части в попутном направлении.

По словам очевидцев ДТП, пешеход был сильно нетрезв, в какой-то момент потерял равновесие и упал под колеса прицепа. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.