СМИ узнали о готовящемся визите Путина в Финляндию

Президент РФ Владимир Путин намерен приехать в Финляндию на переговоры со своим коллегой Саули Ниинистё через две недели. Об этом 8 апреля сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в Финляндии ожидают визита Путина в четверг, 22 августа. В канцелярии Ниинистё эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив лишь, что дата и место переговоров будут оглашены позже.

В пресс-службе президента России подтвердили, что "визит в Финляндию действительно прорабатывается", однако дата предстоящей встречи лидеров двух стран пока неизвестна, пишет ТАСС.

Владимир Путин и Саули Ниинистё регулярно проводят двусторонние переговоры. Как правило, такие встречи проводятся каждый год поочерёдно в России и в Финляндии. В последний раз Путин катал Ниинистё на яхте в Сочи в августе 2018-го. Лидеры также виделись в Петербурге в апреле 2019-го на форуме «Арктика – территория диалога».