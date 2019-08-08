«Причал» остался без веранды. В Комарово сносят летнее кафе ресторана

ККИ

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) сносит летнее кафе ресторана «Причал» в Комарово.

Как сообщили 8 августа в пресс-службе ведомства, владельцы заведения решили увеличить его площадь и возвели деревянный подиум со столиками площадью 300 кв. м, забыв при этом заключить с городом договор аренды. Еще 127 кв. м городской земли собственники «Причала» огородили, чтобы использовать под свои хозяйственные нужды.

Просьбу освободить землю предприниматели проигнорировали, в итоге строения снесли сотрудники ККИ. ООО «Причал» оштрафовано на 50 тыс. руб. за незаконное размещение элемента благоустройства.

В прошлом году Смольный снес в Комарово ресторан «Гольфстрим» и пригрозил выселением еще четырем заведениям, но в итоге они продолжили работу.