Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет

Администрация морских портов западной Арктики на месяц закрывает для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошёл взрыв на военном объекте.

Соответствующее прибрежное предупреждение (ПРИП) размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов 8 августа. Сигнал также передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.

Информацию о закрытии этого района для гражданских судов «Фонтанке» подтвердил начальник отдела обеспечения судоходства Михаил Цветков. «Район закрыли военные, по какой причине, не знаю», – сказал он.

Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб также сообщил «Фонтанке», что акваторию закрыли по требованию Министерства обороны.

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– Сергей Леонидович, хотелось бы понять, с чем связано закрытие.

– Это военные.

– Сегодня это решение было принято?

– Как ПРИП объявляют, так и объявляют. Как военные сделают, так и сделают, – загадочно ответил он и добавил: – Слышали о взрыве?

– Да, конечно.

– Я думаю, с этим связано.

Военные эксперты, опрошенные «Фонтанкой», предполагают, что судно – носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

2 августа Минобороны России выпустило предупреждение о закрытии «для ракетных пусков» части акватории Баренцева моря в период с 7 по 10 августа. Это навигационное предупреждение пока не отменено.