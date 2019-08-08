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Общество
08.08.2019 15:36
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Куратор Крестов не согласен сидеть семь лет за тапки. На сладкое ему готовят второй приговор

Бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов обжаловал приговор за хищение 263 млн рублей на поставках обуви. Семилетний срок открывал ему дорогу к условно-досрочному освобождению, но впереди еще один приговор, за растрату.

О подаче апелляционных жалоб защитой Коршунова в Гагаринский райсуд Москвы стало известно 8 августа. Он целиком не признает вину в сговоре с компанией «ДАЦЕ Групп» на фиктивное изготовление обуви, которую фактически производили заключенные Липецка, Перми и Красноярска.

Бывший директор ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов приговорен по этому же делу к пяти годам колонии.

Дата рассмотрения жалоб Мосгорсудом еще не определена.

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Гагаринский суд определил Коршунова в колонию общего режима. В срок наказания из расчета день за полтора зачтется время в СИЗО – с сентября 2017-го. Математически бывший замдиректора федеральной службы отбыл почти половину и вправе через месяц подавать на условно-досрочное освобождение.

У Коршунова есть второе уголовное дело – о растрате и взятке. Оно слушается в Замоскворецком суде Москвы с февраля 2019 года и близится к концу. По версии обвинения, Коршунов лоббировал заключение госконтрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов с заведомо завышенной стоимостью. Обвинение также предъявлено бывшему замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой и начальнику отдела тылового обеспечения ФСИН Алексею Данилову.

Коршунов назначен замдиректора ФСИН в 2012 году. Он курировал строительство СИЗО «Кресты» в Петербурге. Объект обошелся дороже 12 млрд рублей, до задержания Коршунова его не успели сдать в эксплуатацию. Изолятор снова на слуху в связи с появлением видеозаписи избиения арестантов и фактическим признанием действующим руководством ФСИН существования так называемых «пресс-хат», куда переводят для «перевоспитания».

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