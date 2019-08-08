«Новичок» не пройдёт. Таможня не пустила в Петербург десятки тысяч пустых брендовых флаконов

Балтийская таможня сохранила миллионы рублей модным домам Chanel и Christian Dior, а потребителей спасла от опасности благоухать некачественным парфюмом. Или не парфюмом вовсе.

Как 8 августа сообщает Северо-Западное таможенное управление, партию флаконов брендовых марок приметили ещё в конце июля, когда на Балтийский таможенный пост поступила декларация на ввоз. Из Литвы в Россию ехала тара из прозрачного стекла в комплекте с пластиковыми пробками, надписи обещали Chanel, Dior и другие модные ароматы.

На поверку роскошь оказалась поддельной. Партия в 80 320 единиц задержана и рискует быть конфискованной по двум административным делам за незаконное использование чужого товарного знака.

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Потенциальный ущерб для владельцев брендов превышает 3,5 миллиона рублей, пострадать могли потребители. Как подчеркнул начальник отдела Балтийской таможни Олег Теплинский, правообладатель изготовление тары не контролировал и безопасность не гарантирует.

«Флаконы могли быть заполнены некачественным парфюмом, где в качестве стабилизатора запаха часто используют токсичные вещества, которые в случае попадании на кожу достаточно быстро попадают в кровь и способны причинить серьезный вред здоровью граждан», – предостерёг Теплинский.

Небеспочвенность опасений уже подтвердили в британском Солсбери, куда, как заявлялось, под видом духов от Nina Ricci ввезли нервно-паралитическое вещество.