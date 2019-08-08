«Зенит» официально продал Антона Заболотного в «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» расстался с нападающим Антоном Заболотным. Как сообщает 8 августа пресс-служба петербургской команды, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Сочи». На каких условиях совершен трансфер, не уточняется.

Антон Заболотный стал игроком «Зенита» в декабре 2017-го. В составе сине-бело-голубых провел 44 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал чемпионом Российской премьер-лиги.

Заболотный стал 13-м игроком, который ушел из «Зенита» этим летом, и седьмым зенитовцем, выбравшим для продолжения карьеры «Сочи» (бывшее петербургское «Динамо»).

Ранее команду покинули Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа (все – «Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»).