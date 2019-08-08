Хабаровская бабушка сутки простояла в трясине, рыча на медведя. На звук пришли спасатели

В плачевном положении нашли спасатели 83-летнюю пенсионерку в лесах Хабаровского края. Она по пояс застряла в трясине, вокруг нарезал круги медведь.

О спасательной операции накануне рассказали волонтеры поискового отряда «Лига Спас». Пенсионерка ушла в лес за грибами еще 6 августа, к вечеру активисты отправились на ее поиски. Первый заход в лес оказался безуспешным, однако на вероятном маршруте движения бабушки спасатели наткнулись на лежанку косолапого. Вернувшись в штаб, волонтеры попросили о помощи полицейских, разбудили мэра поселка Сита, которая отправила с ними в лес двух охотников с собаками. В таком составе отряд двинулся в ночной лес.

Неподалеку от лежанки нашлось ведро с грибами, а чуть подальше, в овраге, и сама бабушка. «Она стояла в воде, глина затянула её, оставалось 15 сантиметров, и было бы уже поздно», – рассказывают в «Лига Спас» и добавляют, что направление им подсказали нехарактерные для медведя звуки рычания.

Пенсионерку вытащили из воды, пока ждали транспорт, рычать на зверя приготовились и волонтеры, он был совсем близко. Стрелять не пришлось, автомобиль успел отогнать животное.

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Жизни старушки ничего не угрожает, но у нее стресс и севший голос. Специалисты отмечают, что вряд ли медведя действительно отогнал бабушкин рык. Скорее всего, он просто не хотел мочить лапы.