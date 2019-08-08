На Украине создали крафтовую горилку из чернобыльской воды. Ее помогли разработать британские ученые

Крафтовую украинскую водку «Атомик» презентовали в Великобритании. Как и намекает название, крепкий напиток изготовлен из чернобыльской воды. Впрочем, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заверяет, что горилка не радиоактивная.

Успехом украинских ученых, которым помогали британские коллеги, агентство хвалится 8 августа.

«Для изготовления экспериментальной партии… использовалась вода из чернобыльских скважин, – говорится в заявлении агентства. – Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыле, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения».

Власти страны уверены: в очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением и доказали, что невозможное становится возможным. В планах исследователей – наладить производство крафтовой чернобыльской водки на постоянной основе и 75% прибыли возвращать пострадавшим от аварии на ЧАЭС регионам.

Пшеницу тоже использовали украинскую.