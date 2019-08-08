Новый виток борьбы за контракт на 1 млрд рублей. Антимонопольщики в третий раз заставляют Смольный переигрывать торги по экопарку в Юнтолово

Федеральная антимонопольная служба РФ вновь аннулировала итоги аукциона Центра комплексного благоустройства, по результатам которого строить экопарк в Юнтолово за 1,2 млрд рублей должна была компания «Профистрой Северо-Запад». Уже трижды закупочная комиссия не допускала до финала конкурентов этой фирмы – компании «Геоизол» и «ССУ 5», и уже в третий раз это решение признается незаконным.

Антимонопольщики выдали закупочной комиссии предписание, суть которого сводится к тому, что при очередном пересмотре заявок нельзя будет учитывать ненадлежащие требования к характеристикам товаров. Это как раз те требования, из-за которых «Геоизол» и «ССУ 5» никак не могут составить конкуренцию «Профистрою Северо-Запад». Схожее предписание УФАС по этому аукциону выдавало еще в начале июля, но лишь половина комиссии последовала завету антимонопольщиков.

Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля.