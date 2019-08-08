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Бизнес
08.08.2019 15:08
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Новый виток борьбы за контракт на 1 млрд рублей. Антимонопольщики в третий раз заставляют Смольный переигрывать торги по экопарку в Юнтолово

Федеральная антимонопольная служба РФ вновь аннулировала итоги аукциона Центра комплексного благоустройства, по результатам которого строить экопарк в Юнтолово за 1,2 млрд рублей должна была компания «Профистрой Северо-Запад». Уже трижды закупочная комиссия не допускала до финала конкурентов этой фирмы – компании «Геоизол» и «ССУ 5», и уже в третий раз это решение признается незаконным. 

Антимонопольщики выдали закупочной комиссии предписание, суть которого сводится к тому, что при очередном пересмотре заявок нельзя будет учитывать ненадлежащие требования к характеристикам товаров. Это как раз те требования, из-за которых «Геоизол» и «ССУ 5» никак не могут составить конкуренцию «Профистрою Северо-Запад». Схожее предписание УФАС по этому аукциону выдавало еще в начале июля, но лишь половина комиссии последовала завету антимонопольщиков. 

Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля.

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© Фонтанка.Ру

Справка:

В конце февраля 2019 года Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021-й.

О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м. Территория будет сочетать лесопарковую зону, где максимально сохранят ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха. В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами.

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