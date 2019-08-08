«Возят зеков через Рыбацкое, летят по встречке с сиреной». «Шевроле» преградил дорогу полицейскому автозаку на Шлиссельбургском

Легковушка и спецмашина полиции не поделили дорогу в Рыбацком. Авария на время преградила путь трамваям.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 8 по Шлиссельбургскому проспекту днем 8 августа столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и полицейский автозак на базе грузовика.

«Водитель автомобиля "Шевроле" не уступил дорогу полицейской машине. Трамвайные пути перекрыты», – пишет очевидец. Впрочем, судя по фото, серьезных повреждений машины не получили.

«Уже года 2–2,5 возят зеков через Рыбацкое, и когда пробка, то летят по встречке с сиреной... Так-то, конечно, они правы, но такая езда до добра не доведет, рано или поздно что-то случится», – отмечает участник группы Вадим.

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Пробки на Шлиссельбургском проспекте не наблюдается.