Лекарствам убавили налогов. Петербургский производитель субстанций «Активный компонент» подпишет специнвестконтракт с Минпромторгом

Межведомственная комиссия при Министерстве промышленности и торговли одобрила заключение специнвестконтракта (СПИК) с петербургской компанией «Активный компонент», которая строит завод фармацевтических субстанций в Пушкине.

Подписать СПИК планируется в течение месяца. Предоставленные налоговые льготы позволят сэкономить до 1,5 млрд рублей, которые «Активный компонент» вложит в оборудование для новых линий, а также в оборотный капитал компании, рассказал 8 августа президент компании Александр Семёнов.

Открытие первой очереди завода площадью 6,5 тыс. кв. м запланировано на конец 2019-го – начало 2020 года. Всего проект предполагает создание трех производственных площадок площадью 22 тыс. кв. м, а также складской комплекс площадью 800 кв. м. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей.

Запуск нового предприятия позволит создать до 500 новых рабочих мест, увеличить производственные мощности компании в 3,5 раза – с 60 до 210 тонн. Номенклатура «Активного компонента» вырастет с 49 до 70 субстанций, включая противоартритные, противогриппозные, антибиотики и сартаны.