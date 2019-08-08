Власти Северодвинска рассказали о повышении радиационного фона в городе после взрыва на полигоне

Датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки (АСКРО) в Северодвинске утром 8 августа фиксировали превышение радиационного фона после ЧП на полигоне под поселком Нёнокса. Об этом пишет 29.ru со ссылкой на начальника отдела гражданской защиты местной администрации Валентина Магомедова. Он подчеркнул, что с 11:50 радиационный фон начал снижаться.

«С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений», – заявил изданию Магомедов.

Он уточнил, что «увеличения числа обращений в скорую помощь нет». Сейчас в Северодвинске проходит заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждают радиационный фон в городе.

В Минобороны сообщили «Интерфаксу», что гражданское население в результате взрыва на полигоне не пострадало. По информации ТАСС, ЧП произошло во время испытаний, которые проводили гражданские специалисты.