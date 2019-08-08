«Феникс» и его партнеры определились с параметрами 10-миллиардного логистического центра в Бронке

Инвесторы проекта транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Бронке 8 августа обнародовали его детали. Речь идет о масштабном расширении железнодорожной инфраструктуры на 31 га припортовой земли.

Общий объем инвестиций — 10,6 млрд рублей, 6,2 млрд из которых будут вложены в первую очередь проекта — до 2022 года. Ожидается строительство примерно 7 км новых путей, а также вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады и сервисные пункты, цитирует «Интерфакс» источник в компании.

Партнером ООО «Феникс» по новому масштабному проекту стал альянс московского транспортного КЛК холдинга (Александр Кахидзе, Юрий Лопусов, эстонец Ааре Каарма) и мирового контейнерного гиганта CMA CGM (базируется во Франции). Оператором назначено созданное в апреле 2019 года ООО «ТЛЦ «Бронка». Старший партнер в нем — Александр Кахидзе (через ООО «Фининвест» владеет 74,9% долей), миноритарий — ООО «РТ «Бронка», которое контролируется семьями Негодовых и Муровых.

Дискуссия об этом проекте в публичном пространстве шла с конца прошлого года. Какое-то время сохранялась интрига — войдут ли в него РЖД. Монополист предлагал вкладываться не в Бронку, а в Шушары.

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Однако довольно быстро стало понятно, что без РЖД расширять станцию Бронка невозможно, но при этом и Шушары — не идеальный вариант. В итоге на ПМЭФ Смольный договорился с железнодорожниками строить в Бронке, при этом на развитие инфраструктуры в городе РЖД обещали потратить 88 млрд рублей. Судя по сегодняшнему сообщению, июньские соглашения предполагали избавление монополиста от почетного права вкладываться в расширение станции для частного порта и возможность сосредоточить финансирование на других направлениях.