Власти и МЧС опровергли эвакуацию поселка рядом с воинской частью в Красноярском крае. СМИ сообщали об угрозе взрыва после пожара на этой неделе

Из поселка Каменка в Красноярском крае, где в начале недели почти целый день тушили пожар на территории военной части, поступает противоречивая информация об очередной эвакуации.

«Местные жители обнаружили, предположительно, боеприпас. Для безопасности всех попросили покинуть территорию», – сообщил 8 августа ТАСС со ссылкой на свои источники.

На выезде из города скопился большой поток машин, а журналистов не пускали в населенный пункт. Издание КП сообщает о том, что местных жителей оповестили об эвакуации через смс, а также через голосовое сообщение.

При этом власти отрицают эвакуацию. «Информация о повторной эвакуации в Ачинском районе не соответствует действительности. Просьба соблюдать спокойствие и не паниковать», – передает ИА «Запад24».

МЧС РФ в своем Telegram-канале также поспешило успокоить людей. «Сообщения о повторной эвакуации в Ачинском районе Красноярского края не соответствуют действительности», – отметили в ведомстве.