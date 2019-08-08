Погода в пятницу не изменится. В Петербурге будет тепло, местами влажно и повсеместно облачно

Окончание рабочей недели, по прогнозам синоптиков, не принесёт жителям Петербурга погодных сюрпризов. 8 августа в городе чуть больше 20 градусов тепла.

По данным Северо-Западного УГМС, луну и звезды в ясном небе петербуржцы смогут увидеть ночью, под утро и днем все напрочь затянет облаками. Из них на головы жителей Северной столицы местами будет капать, северный ветер будет умеренным. Ночью будет не теплее 14 градусов, днем до 21.