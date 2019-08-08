Кастрация как дискриминация. ФАС возбудила дело против ветклиники за неэтичный рекламный слоган

Петербургское УФАС 8 августа возбудило дело в отношении общества защиты животных «Ответ», находящегося на улице Коллонтай. Поводом стала жалоба горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники «Акция кастрация. Кот — 1 тысяча рублей. Кошка – 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».

Заявители, в частности, расценили объявление как проявление дискриминации по половому признаку. Эксперты ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) «Рекламный совет» согласились с доводами и сочли, что реклама нарушает 6-й пункт 5-й статьи закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений).

Комиссия УФАС рассмотрит дело 23 августа.