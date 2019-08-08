«Охота» на пешеходов: в Петербурге и области двоих сбили насмерть, один чуть не ушел с травмой головы

С вечера 7 августа в Петербурге и Ленинградской области под колеса автомобилей угодили как минимум четверо пешеходов, причем один – на самокате. Не обошлось без жертв.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 8 августа в поселке Пески Ленинградской области насмерть сбили пешехода. Подробности произошедшего уточняются.

Еще один смертельный случай зафиксировали минувшим вечером в Красносельском районе Петербурга. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, 7 августа в 23:10 у дома 219 по улице Народного Ополчения девушка на автомобиле KIA Soul сбила мужчину лет 30. ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода. Пешеход погиб на месте.

Реклама



В ночь на 8 августа автомобиль сбил пешехода на парковке «Ленты» на Уральской улице, сообщают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Пешеход пытался уйти, но его вернули. Он жив, травма головы. 2 экипажа ДПС, ППС и скорая на месте», – писали очевидцы.

А утром 8 августа еще одно ДТП случилось на перекрестке Торжковской улицы и набережной Чёрной речки. По словам очевидицы Ани, на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину на электросамокате. «В скорой лежит весь в крови и бинтах», – добавляет она.

Накануне утром и днем тоже было несколько серьезных ДТП с пешеходами. Так, на Подольской улице автомобиль Suzuki сбил девушку, откинув ее на припаркованную машину. А в Лыжном переулке другая девушка попала под колеса машины «Почты России». Оба случая произошли вне пешеходных переходов, и в обоих потерпевшие получили серьезные травмы.

Всего же за 7 августа в Петербурге было зафиксировано 338 ДТП, в 12 из которых пострадали люди, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. 11 человек получили травмы, детей среди них не было. Один человек погиб.

В Ленинградской области произошла 61 авария, а пострадавшие были в шести. Травмы получили семеро взрослых и пятеро детей. Погибших не было.