Участковый увидел в мирном прохожем пьяного и сломал об него палку. Суд оставил экс-полицейскому свободу

В Чувашии приговорили экс-полицейского, пытавшегося привлечь сельчанина за нетрезвую прогулку, которой не было. Ответственность в строптивого «нарушителя» участковый вколачивал палкой.

Как сообщает региональный Следственный комитет 8 августа, бывший сотрудник отдела полиции «Цивильский» признан виновным в превышении должностных полномочий, сопряжённых с применением насилия. В сентябре 2017 года, будучи участковым уполномоченным, он доставил в отдел 48-летнего жителя деревни Янгасы будто бы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что полицейским руководила личная неприязнь, законных оснований для задержания не было. Доставленный рванул от протокола в ближайший лес, но был настигнут.

«Сотрудник полиции догнал его и противоправно нанес ему несколько ударов найденной в лесопосадке деревянной палкой по голове и по другим частям тела, в результате чего указанная палка сломалась», – заявили в СК, уточнив, что участковый своей самодеятельностью уронил репутацию и дискредитировал органы внутренних дел.

Суд назначил ему три года условно. Возвращаться в правоохранительные органы или занимать должности на госслужбе ему запрещено на два года.