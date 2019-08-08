Глава фонда «Город без наркотиков» в Коми попал в больницу после употребления запрещенных веществ

Руководитель реабилитационного фонда в Сыктыквкаре, который борется с наркоманией, доставлен в медицинское учреждение с отравлением синтетическими веществами.

«Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи», – рапортует республиканское МВД.

В отношении мужчины составили административный материал по статье 20.20 (Потребление наркотических средств или психотропных веществ). Он получил административный арест сроком на 4 дня.

Издание Znak.com сообщает, что наказанным жителем Коми стал глава местного реабилитационного фонда «Город без наркотиков», которым в социальным сетях значится Иван Иванов. Для комментария он оказался недоступен.