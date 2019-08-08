«Когда плывет, кажется, какое-то чудовище». В России впервые встретили сельдяного короля, предсказывающего цунами

В Приморье местные жители нашли на побережье редкий вид рыбы — сельдяного короля. Как пишет 8 августа РИА «Новости», ученые заявляют, что это первая встреча с «королем» в России.

Местная жительница Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать рыбу, рассказала изданию, что нашли «короля» 5 августа в бухте Паллада.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая... Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», – говорит Тунык.

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После фотосессии рыбу отпустили обратно в море. Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков рассказал РИА «Новости», что это первая встреча с сельдяным королем в России.

«Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. Ее никогда раньше не встречали. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации», – заявил Раков.

Отметим, другое название этого вида — ремень-рыба (ремнетел). Полуглубоководная рыба встречается в тёплых, умеренно тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Название ей дали норвежские рыбаки, которые натыкались на нее в косяках сельди. По легенде, ремень-рыба предсказывает землетрясения, цунами и наводнения. Правда, ученые легенду не подтверждают.

«Такую связь никто нигде не фиксировал. Находка была у берегов Японии накануне цунами и землетрясения, но это больше совпадение», – заявил РИА «Новости» Владимир Раков.