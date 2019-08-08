Сантос об автоголе в матче с «Краснодаром»: Конечно, я хотел забить, но отнюдь не в свои ворота

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос прокомментировал свой автогол в матче против «Краснодара» (1:1) в прошлую субботу, 3 августа. На 80 минуте игры Сантос забил в свои ворота, и лишь благодаря голу Дзюбы уже в добавленное время петербуржцы ушли от поражения.

«Ужасно, это было ужасно. Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота. Это станет мне уроком. Конечно, я хотел забить, но отнюдь не в свои ворота. С другой стороны, хорошо, что это произошло сейчас, а не в каком-то решающем матче. Нужно не допускать ошибок, всех впредь радовать, а не огорчать», – цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита» 8 августа.

По словам футболиста, он неплохо адаптировался в составе петербургской команды.

«Приехал довольно недавно, но прием, который мне здесь оказали, просто отличный. Обещаю и дальше работать, чтобы играть все лучше и лучше, приносить всем радость», – подчеркнул Сантос.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года. Контракт с ним подписан на 5 лет. Сумма трансфера составила 10,8 млн евро.