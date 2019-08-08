Александр Беглов посетил детский сад в квартале «Юттери»

фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Колпинского района провел инспекцию детского сада в финском городке «Юттери».

Сейчас социальный объект готовится к передаче городу: проходит проверку Службы государственного строительного надзора и экспертизы (ГАСН) и ожидает получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации.

«Мы начали строить садик в январе 2018-го, планировали завершить строительство к концу 2019 года. Но, понимая всю важность социальных объектов и учитывая запрос наших жителей и районной администрации, мы ускорили темпы строительства. К 1 сентября уже планируем получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать садик местной администрации», – пояснила Валерия Малышева, генеральный директор компании-застройщика «Ленстройтрест».

После небольшой экскурсии по садику действующий губернатор пообщался с местными жителями, отметив, что рад появлению такого квартала в Колпинском районе Петербурга.

«Я хочу за вас порадоваться, хороший квартал получился, застройщик сделал отдельную парковку, за территорией квартала. А то, вы знаете, в других районах бывает, что ни скорой помощи, ни пожарной машине не проехать. А у вас тут все красиво, чисто, свежий воздух! Хороший выбор! С таким застройщиком можно дальше работать!», – сказал Александр Беглов.

Жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди.

Напомним, что детский садик в финском городке «Юттери» рассчитан на 120 воспитанников. Он выполнен в виде средневекового замка.

На территории садика находятся современные дизайнерские детские площадки с теневыми навесами, центральная спортивная зона с ярким тартановым покрытием, а также помещение для хранения санок и колясок. За безопасностью малышей будут следить более десятка видеокамер.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/