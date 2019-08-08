Минобороны: Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошёл при испытании реактивной установки. Погибли двое

Два человека погибли и ещё шестеро получили травмы при пожаре на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области. Об этом 8 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, изделие загорелось. На радиационный фон в районе случившееся, по информации Минобороны, не повлияло, выбросов вредных веществ в атмосферу не зафиксировано.

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о 15 пострадавших. По открытым данным, около села Нёнокса находится 45-й полигон Военно-морского флота. На нём «обкатывают» почти все ракеты, которыми вооружены военные корабли. Так, полигон обеспечивает испытания баллистических межконтинентальных ракет, крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.