Группа ЦДС признана лучшим налогоплательщиком Ленинградской области

Группа ЦДС

Группа ЦДС признана победителем конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области».

Оператором конкурса более 10 лет выступает Союз строительных организаций Ленинградской области (ЛенОблСоюзСтрой). Мероприятие проходит при поддержке правительства региона.

Группа ЦДС отмечена в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области». Приз – статуэтка бобра – символизирует трудолюбие победителя и строительное мастерство.

В свою очередь, генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев удостоен почетного звания «Человек года, по мнению ЛенОблСоюзСтрой».

Группа ЦДС на протяжении 20 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Справка о Группе ЦДС