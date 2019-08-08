Дилеры нашли замену Ford. «Аларм-Моторс» начнет продавать Hyundai, Haval, UAZ и GAC

Петербургский автодилер «Аларм-Моторс» заключил дилерские контракты с марками Hyundai, Haval, UAZ и GAC. Как сообщили 8 августа в компании, все бренды начнут продаваться в действующих автосалонах холдинга в течение второй половины этого года. Общий объем инвестиций дилера в обновление центров составит порядка 50 млн рублей.

Как пояснил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, расширять ассортимент дилера побудил уход с российского рынка легковых моделей Ford: после реструктуризации российского бизнеса, компания осталась в сегменте легких коммерческих автомобилей с моделью Transit. Между тем «Аларм-Моторс» был крупнейшим продавцом Ford в Северной столице: на него приходилось 42% машин, реализованных в 2018 году.

В автосалонах на севере и юго-западе города (Выборгское шоссе, 23, корпус 1, и проспект

Маршала Жукова, 51) вместо Ford начнутся продажи автомобилей Hyundai и Haval

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соответственно. В дилерском комплексе на Коломяжском проспекте, 18А, где сейчас располагаются автоцентры Suzuki, Peugeot, Fiat и Ford, планируется добавить салоны UAZ и GAC.

«Аларм-Моторс» — третий по величине автодилер Петербурга. В первом полугодии 2019 года он реализовал 4191 автомобиль, или 5,7% всех проданных в городе машин. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 14%. Такое увеличение во многом связано с распродажей машин Ford.