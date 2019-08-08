Представитель МИД Финляндии об ажиотаже в визовом центре: Я восхищен тем, как россияне умеют спокойно стоять в очереди

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен лично посетил визовый центр в Петербурге, где был поражён длиной очереди и... выдержкой россиян. Этим дипломат поделился с журналистами 8 августа.

"В течение этой недели в визовом центре было очень много клиентов, по сравнению с прошлой неделей их количество удвоилось", – констатировал Туоминен. Он рассказал, что посетил ВЦ во второй половине дня, в 14 часов, накануне и сегодня в девять.

"Народу много, но атмосфера очень спокойная, я восхищен тем, как россияне умеют спокойно стоять в очереди, – сказал дипломат. – Сегодня утром в девять там было намного меньше заявителей, чем вчера днем". Пиковые часы, по его словам, – это с открытия в 8 утра и с 12:30 до 14:30, а с 9 и до 12:30 заявителей меньше.

"Нет никакой необходимости торопиться получить визу до 1 сентября и стоять в очереди. Мы гарантируем гибкое оформление виз и в дальнейшем. Но если люди желают, пусть стоят", – демократично заявил финский дипломат.

Реклама



Туоминен также обратил внимание, что ВЦ увеличил количество номерков, и порекомендовал записываться заранее.

Напомним, 1 августа в Хельсинки объявили, что приведут свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения.

"Мы не ужесточим требования к выдаче виз с 1 сентября. И ранее существовала практика, что заявители должны были предоставить эти документы, но мы просили их в отдельных случаях. И давали отказ тем, у кого не было намерения ехать в Финляндию, и тем, у кого не было никакой недвижимости или денег", – заявил Туоминен.

Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Суоми на английском и русском языках в течение августа 2019 года. Генеральное консульство также планирует расписать все детали на своём сайте в ближайшее время. Пока же представители МИД заверили, что подтвердить план поездки и наличие финансовых средств будет просто.