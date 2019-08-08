Происшествия
Счета ФБК Навального заблокировали по делу об отмывании почти миллиарда рублей
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией рассказала, что организация Алексея Навального не сможет больше воспользоваться пожертвованиями.
«Если вы сейчас жертвуете нам деньги, то, к сожалению, сейчас они до нас не дойдут <... > Счета ФБК и Штабов заблокированы», – написала 8 августа Кира Ярмыш в своем твиттере.
По ее словам, личные счета сотрудников фонда, по которым проводится проверка, также были заморожены.
Напомним, ранее 8 августа силовики провели уже второй за месяц обыск в ФБК по делу об отмывании денег. Также обыскивают квартиры сотрудников организации Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади.
Справка:
В начале августа было возбуждено уголовное дело об отмывании ФБК почти миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.