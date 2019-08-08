Счета ФБК Навального заблокировали по делу об отмывании почти миллиарда рублей

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией рассказала, что организация Алексея Навального не сможет больше воспользоваться пожертвованиями.

«Если вы сейчас жертвуете нам деньги, то, к сожалению, сейчас они до нас не дойдут <... > Счета ФБК и Штабов заблокированы», – написала 8 августа Кира Ярмыш в своем твиттере.

По ее словам, личные счета сотрудников фонда, по которым проводится проверка, также были заморожены.

Напомним, ранее 8 августа силовики провели уже второй за месяц обыск в ФБК по делу об отмывании денег. Также обыскивают квартиры сотрудников организации Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади.